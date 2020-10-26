Полиция раскрыла кражу у 45-летнего жителя села Красный Яр в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

С 15:00 31 августа до 22:00 3 сентября кто-то унес со стоящей на воде лодки спальный мешок, сковороду, плед, посуду и топорик.

Сумма ущерба превысила отметку в шесть тысяч рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 29-летний рецидивист, который во всем признался.

Похищенное у него изъяли.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.