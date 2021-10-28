В отдел полиции в Саратове с заявлением о краже обратился 58-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.
Потерпевший рассказал полицейским, что забыл свой смартфон стоимостью семь тысяч рублей на прилавке в продуктовом магазине. Когда мужчина вспомнил о телефоне, на месте его уже не было.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого благодаря записям с камер видеонаблюдения, уставленным в магазине.
—На записи видно, как мужчина подходит к прилавку, видит забытый телефон и накрывает его сверху своим. Затем забирает оба мобильных и покидает торговую точку, так и не выбрав товар, — сообщили в полиции.
Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 30-летний житель областного центра. Мужчина сознался в краже и вернул телефон. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.