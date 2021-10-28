В отдел полиции в Саратове с заявлением о краже обратился 58-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Потерпевший рассказал полицейским, что забыл свой смартфон стоимостью семь тысяч рублей на прилавке в продуктовом магазине. Когда мужчина вспомнил о телефоне, на месте его уже не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого благодаря записям с камер видеонаблюдения, уставленным в магазине.