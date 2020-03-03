В Саратовской области города Энгельса из аптеки был похищен тонометр, сообщает пресс-служба главного управления внутренних дел.

Вчера, 2 марта, из аптеки на улице Петровская в Энгельсе неизвестный украл тонометр за 4,698 тысячи рублей. Было возбуждено уголовное дело и, вскоре оперативники задержали ранее судимого за кражи, грабеж и хранение наркотиков 25-летнего парня. Он признался в краже, но прибор не вернул, потому что успел его продать.

Напомним, что кражи тонометров из покровских аптек приобрели характер «эпидемии. С декабря прошлого года, в Энгельсе было похищено уже несколько приборов для измерения артериального давления.