С заявлением о краже кошелька в отдел полиции обратилась 65-летняя жительница поселка Солнечный. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Пенсионерка объяснила, что, выбирая товар в одном из магазинов ТЦ, оставила свою сумку на прилавке. В этот момент кто-то похитил ее кошелек, в котором находились 2050 рублей и банковская карта, с которой было списано 598 рублей.

Момент кражи записали камеры видеонаблюдения. Вором оказался неоднократно судимый 31-летний местный житель. Мужчина признался в краже и сказал, что деньги потратил на личные нужды.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.