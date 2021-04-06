Полиция раскрыла кражу у 20-летнего саратовца. Об этом сообщили в городском УМВД.
Парень сообщил, что 2 апреля из его ВАЗ-2107, припаркованного у дома, неизвестный унес сотовый телефон, плойку для волос, фен и набор отверток.
Потерпевший уточнил, что сам забыл закрыть заднюю дверь машины.
Ущерб от действий парень оценил в 3,5 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Правонарушитель попал на камеры видеонаблюдения, им оказался 21-летний рецидивист.
Парень во всем признался, у него изъяли плойку и отвертку.
Остальные вещи он сдал в комиссионку.
Гражданина отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.