Полиция раскрыла кражу у 20-летнего саратовца. Об этом сообщили в городском УМВД.

Парень сообщил, что 2 апреля из его ВАЗ-2107, припаркованного у дома, неизвестный унес сотовый телефон, плойку для волос, фен и набор отверток.

Потерпевший уточнил, что сам забыл закрыть заднюю дверь машины.

Ущерб от действий парень оценил в 3,5 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Правонарушитель попал на камеры видеонаблюдения, им оказался 21-летний рецидивист.

Парень во всем признался, у него изъяли плойку и отвертку.

Остальные вещи он сдал в комиссионку.

Гражданина отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.