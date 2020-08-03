Полиция раскрыла кражу у 28-летнего жителя Заводского района Саратова. Об этом рассказали в городском УМВД.

В период с 1 июля по 1 августа неизвестный сломал замок на его входной двери, проник внутрь и унес монитор Asus, системный блок «Атто» и 27 коллекционных машинок.

Сумма ущерба составила 55 тысяч рублей.

Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 27-летний рецидивист, который во всем признался.

Выяснилось, что он сдал чужое имущество в комиссионку, а деньги потратил на себя.

На мужчину завели очередное уголовное дело.