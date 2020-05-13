Жительница Ершовского района Саратовской области осталась без золотых украшений, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

12 мая женщина из села Антоновка обратилась в полицию с заявлением о краже. Она рассказала, что у нее из дома пропали золоте украшения на 72 тысячи рублей.

Было возбуждено уголовное дело и в тот же день задержан подозреваемый — 43-летний мужчина, ранее несколько раз судимый за схожие преступления. Он признался в краже и вернул похищенное.

Ведется следствие.