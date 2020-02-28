Росгвардейцы «по горячим следам» задержали подозреваемого в краже.

В Аркадаке пенсионерка заявила, что накануне вечером, 27 февраля, из ее частного дома украли садовый инвентарь. На место немедленно выехали правоохранители, которые опросили соседей и предполагаемых очевидцев.

Стражи порядка задержали 35-летнего злоумышленника, который ранее привлекался за подобные преступления.

На допросе мужчина сознался в содеянном. Сейчас он передан полицейским, которые решают вопрос о возбуждении уголовного дела.