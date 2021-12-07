С заявлением о краже в полицию обратился житель Кировского района Саратова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.
Мужчина сообщил полицейским, что кто-то ночью похитил велосипед из общего тамбура на 4 этаже дома по улице Мысникова. Ущерб составил 5000 рублей.
Полицейскими было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался 34-летний саратовец, ранее неоднократно судимый. Подозреваемый пояснил полицейским, что потерял похищенный велосипед.
Мужчина раскаялся в содеянном и пообещал возместить ущерб заявителю. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.