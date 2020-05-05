Житель Саратова проник в чужую квартиру и надругался над ее хозяйкой, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

28 апреля в одном из домов в Ленинском районе Саратова 28-летняя женщина, ожидая мужа с работы, оставил незакрытой входную дверь. В это время в квартиру зашел 43-летний ранее неоднократно судимый мужчина, шедший к собутыльнику и перепутавший двери.

Недолго думая, он достал нож и, угрожая им, надругался над женщиной. В самый разгар событий в квартиру вошел хозяин с приятелем. Вдвоем они прекратили изнасилование, задержали злоумышленника и вызвали полицию.

Сейчас насильник арестован, ему предъявлено обвинение. Ведется следствие.