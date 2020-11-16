В отдел полиции с заявлением о грабеже обратилась 71-летняя жительница Балаково. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Она рассказала, что утром у одного из домов на улице Комарова неизвестный вырвал у нее из рук сумку и убежал.

В аксессуаре лежал телефон, банковские карты и 200 рублей.

Гражданка сразу заблокировала платежное средство, поэтому что-то снять у злоумышленника не получилось. Во время одной из неудачных попыток он попал на камеру видеонаблюдения, установленную в магазине.

Предполагаемого преступника задержали, выяснилось, что это рецидивист из села Вольского района. На мужчину завели уголовное дело.

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