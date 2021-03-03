В частном доме поселка Алексеевка Хвалынского района 1 марта было обнаружено тело 41-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его смерти стала тупая травма грудной клетки с переломом ребра, правосторонний гемопневмоторакс. Как сообщает информированный источник, мужчину могли пытать.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 37-летний рецидивист из Алексеевки. Ведется следствие, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование продолжается.



