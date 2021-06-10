Суд признал 52-летнего рецидивиста из Красноармейского района виновным в угрозе убийством. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Установлено, что 11 февраля 2021 года в вечернее время мужчина распивал спиртное со своей женой на кухне общего дома в р.п. Каменский Красноармейского района.

Он кинулся на супругу и стал душить ее руками за шею, высказывая женщине угрозу убийством, которую она из-за агрессивного поведения мужа восприняла реально. После этого гражданин отпустил ее и ушел в другую комнату.

Ему дали три месяца исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.