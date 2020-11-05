В отдел полиции Заводского района Саратова поступило заявление о краже. Об этом сообщили в городском УМВД.

Предприниматель рассказал, что с его счета пропало 406 тысяч рублей. С июля по октябрь 2020 года он занимался строительством в Вольске. Для бухгалтерской отчетности он обратился в организацию Саратова, оставил свой телефон, к которому была прикреплена карта.

Несколько месяцев он не трогал средства, а когда вернулся в областной центр, обнаружил пропажу свыше 400 тысяч рублей.

Выяснилось, что 46-летняя сотрудница компании, ранее судимая за мошенничество забрала деньги себе. Она переводила их на счета своим близким.

На женщину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.