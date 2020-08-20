В середине марта в полицию поступило заявление о краже телефона от 40-летней женщины, сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В Энгельсском районе в кафе на проспекте Космонавтов 12 марта знакомая попросила у заявительницы телефон Xiaomi для совершения звонка. Прошло три дня, телефон женщине так и не вернули, тогда она обратилась в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 36-летняя ранее судимая за четыре кражи рецидивистка была доставлена в отдел. Но телефон изъять у нее так и не удалось, женщина уже успела его продать неизвестному.

До вынесения судом приговора женщина находится под подпиской о невыезде.