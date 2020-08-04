В Саратове у 50-летней женщины во время поездки на работу украли кошелек. Об этом сообщили в городском УМВД.

Она не сразу хватилась пропажи.

— Вышла, не доезжая до своей остановки, перешла дорогу, ко мне подошел правоохранитель и спросил, ничего ли у меня не пропало. Смотрю — замок сумки раздвинут, — вспоминает потерпевшая.

По горячим следам задержали предполагаемую воровку-одногодку своей жертвы. Она не смогла объяснить, зачем решила снова заняться криминалом. На нее завели очередное уголовное дело и взяли под стражу.

Полиция призывает всех, кто пострадал от действий гражданки, сообщить об этом в органы.