Саратовский областной суд 29 июня 2020 года приговорил 44-летнего жителя областного центра к 20 годам и одному месяцу исправительной колонии строгого режима за убийство и кражу. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В ночь с 26 на 27 апреля пьяный мужчина на одном из островов в протоке Баклан реки Волги из-за неприязни стукнул металлической трубой по голове 44-летнего мужчину, который сидел с ним за столом. Тот упал на землю.

Потом злоумышленник бросил орудие, а проснувшийся его соучастник поднял ее и 12 раз ударил лежащего на земле потерпевшего.

Рецидивист подбежал к 42-летнему мужчине и десять раз ударил его кулаками по голове, от чего тот упал на землю. Соучастник добил его четырьмя ударами трубой.

Мужчины скончались на месте от полученных травм.

Осужденный со своим адвокатом подали апелляцию, по их мнению, действия мужчины квалифицированы неправильно, а причастность к убийству недоказана.

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции с доводами прокурора о законности постановленного приговора согласился, оставил судебное решение без изменения, жалоба не была удовлетворена.