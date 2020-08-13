В Энгельсе Саратовской области задержаны двое приятелей рецидивистов, которые подозреваются в краже, двух угонах и уничтожении чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

Друзья решили вскрыть чужой гараж, чтобы похитить оттуда вещи хозяина. Однако увидев, что в боксе находится автомобиль, приятели переменили планы и угнали авто. Проехав немного, машина заглохла, тогда злоумышленник решили от не избавиться.

Вспомнив, что в каком-то из фильмов они слышали, что огонь уничтожает отпечатки пальцев, приятели подожгли автомобиль.

Оперативникам удалось выйти на подозреваемых и задержать их. Сейчас оба поджигателя дают признательные показания.