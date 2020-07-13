10 июля в полицию обратился пенсионер с заявлением о краже с дачного участка металла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

74-летний заявитель рассказал, что вечером с дачного участка в СНТ «Гусельский», неизвестные украли металл на общую сумму 3,600 тысячи рублей.

Сотрудники полиции оперативно сработали и задержали двух подозреваемых: 33-летнего не работающего мужчину, привлекавшегося к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и кражу; 43-летнего безработного мужчину, который тоже привлекался к уголовной ответственности за кражу, угон, нарушение ПДД и грабеж.

Мужчины признались в содеянном, похищенный металл у них изъят. Обвиняемым назначена подписка о невыезде.