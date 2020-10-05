Полиция Кировского района раскрыла кражу у 40-летнего саратовца. Об этом сообщили в городском УМВД.

Он рассказал, что с 22:00 7 августа до 10:00 8 августа неизвестный унес велосипед марки Forward с цокольного этажа подъезда дома на Тракторной улице в Саратове.

Сумма ущерба превысила отметку в 13 тысяч рублей.

Предполагаемых похитителей задержали, ими оказались рецидивисты, которые ранее отбывали срока за кражи и наркотики. Их возраст — 35 и 43 года.

Они признались, что взяли чужое имущество и продали его неизвестному.

Возбуждено уголовное дело.