В Саратовской области за первое полугодие 2021 года выросло число преступлений, совершенных рецидивистами. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Их число возросло на 10,8 процента — с 4,491 тысячи до 4,977 тысячи. А удельный вес от общего числа расследованных преступлений возрос с 62,3 до 62,6 процента.

В ряде районов области этот показатель значительно выше среднеобластного и составил в Воскресенском районе – 86,4 процента, Аркадакском – 76,2 процента, Турковском – 79,2 процента, Самойловском – 75,9 процента, Романовском – 83,3 процента, Екатериновском – 77,3 процента, Петровском – 76,9 процента, Хвалынском – 75,6 процента, Перелюбском – 73,1 процента, Федоровском – 72,5 процента, Вольском – 73,2 процента, Заводском районе Саратова – 65,3 процента.

Основная масса — преступления небольшой и средней тяжести — 72,8 процента, тяжкие и особо тяжкие — 27,2 процента.

Почти половина — против собственности, в том числе кражи, грабежи, разбои, мошенничество, вымогательство, угоны и поджоги.

В регионе выявлено 3,943 тысячи человек, ранее совершавших преступление и вновь их совершивших. Более половины из них на момент совершения преступления имели непогашенную судимость. Половина от общего количества ранее отбывали наказание в исправительных учреждениях.

Выявлено 33 несовершеннолетних лица, ранее совершавших преступление.

По социальному положению: 82,6 процента из ранее совершавших преступление являются лицами без постоянного источника дохода, 11,1 процента – наемными рабочими, 2,2 процента – пенсионерами, 0,9 процента – субъектами предпринимательской деятельности, 0,6 процента – учащимися и студентами, 0,4 процента – служащими, 2,2 процента – иными.