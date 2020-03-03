Прокуратура Саратовской области инициировала ряд административных дел в отношении сотрудников регионального управления Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что в Роспотребнадзоре регулярно нарушались правила проведения проверок. Например, «забывали» размещать в открытом доступе информацию о готовящихся ревизиях, проводили проверки без оснований и согласования с прокуратурой.

По выявленным фактам прокуроры инициировали возбуждение административных дел на целый ряд сотрудников Роспотребнадзора.