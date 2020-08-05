42-летняя жительница поселка Лысые Горы, которая пыталась зарезать своего сожителя из ревности, следующие пять лет проведет в тюрьме, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Напомним, ранее информационный портал «Новости Саратова» сообщал, что днем 29 апреля 42-летняя женщина со своим 41-летним сожителем находилась в гостях у его родственницы. В процессе распития алкоголя между возлюбленными произошел конфликт из-за ревности.

Не желающий продолжать ругаться мужчина вышел из дома, его возлюбленная, не умерив пыл, схватила на кухне нож и вонзила его мужчине в шею. Потерпевшему хватило сил, чтобы оттолкнуть от себя женщину и обезопасить себя от последующих ударов.

Конфликтующих разняла сестра потерпевшего, которая и вызвала «скорую». Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.

Женщина так и не признала вину в содеянном, но следствием собраны исчерпывающие доказательства для вынесения ей приговора. Суд назначил женщине пять лет лишения свободы в колонии общего режима.