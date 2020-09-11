Перед судом предстанет 33-летний местный житель за убийство своей семьи с особой жестокостью и общеопасным способом, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Чуть больше года прошло с нашумевшего события 21 августа 2019 года, когда мужчина поджег свою семью в центре города, теперь виновнику вскоре вынесут приговор.

Напомним, еще 32-летний местный житель 21 августа 2019 года выпивал спиртное в квартире двухэтажного дома на улице Вольская в Саратове. В этой квартире проживали также его жена и родители. Напившись, мужчина поругался с женой, так как подозревал ее в измене.

Разъяренный мужчина решил «проучить» якобы неверную супругу и в ночь поджег бытовой мусор в чулане под лестницей на первом этаже. Все домочадцы в этот момент уже спали.

Тем временем мстивший супруг покинул место происшествия, а огонь все распространялся.

Через некоторое время на место происшествия прибыли пожарные, которые достали из горящего дома 35-летнюю супругу мужчины, его 55-летнего отца и 50-летнюю мать-инвалида. Доехать до больницы смогла лишь мать, отец и жена злоумышленника скончались в машине «скорой». Но и 50-летняя женщина в больнице долго не протянула.

Злоумышленника поймали сотрудники полиции и заключили под стражу до вынесения приговора.

Вину в троекратном убийстве мужчина признал и не попытался избежать правосудия. Вскоре он предстанет перед судом для вынесения приговора.