Прокуроры изучают обвинительное заключение на подозреваемого в убийстве жителя Саратова, сообщает региональное следственное управление СК России.

Днем 27 октября 35-летний саратовец поссорился со своей сожительницей, которую подозревал в измене с 29-летним квартирантом ее матери. После скандала женщина, укрепляя подозрение, как раз к ней и направилась.

Мужчина направился за ней, и, зайдя в квартиру, вызвал «соперника» для разговора.

На пустыре возле дома на улице Огородная в Заводском районе Саратова мужчины начали ругаться, а затем — схватились за ножи. Во время поножовщины квартирант зарезал своего противника.

Следователи вынесли подозреваемого обвинительное заключение, которое сейчас изучают прокуроры. Вскоре уголовное дело будет передано в суд.