Ревнивец на почве измены забил до смерти свою любовницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственно управления.

В конце мая в Заводском районе 38-летний мужчина узнал, что его 47-летняя любовница ему не верна, из-за этого он съехал из комнаты, в которой они жили. Он стал жить со знакомой парочкой под путепроводом рядом с Фабричной. 6 июня, неверная решила наведаться к бывшему любовнику с целью помириться. Компания из четырёх человек стала вместе выпивать, по мере выпитого мужчина стал вспоминать о неверности своей избранницы и стал бить её металлической цепочкой по разным частям тела. Позже мужчина успокоился и все легли спать. Утром, 7 июня, гнев в ревнивце проснулся с новой силой, и он вновь принялся избивать неверную. Он бил жертву руками, ногами, деревянной палкой, несколько раз поднимал её и швырял на землю, находившиеся рядом товарищи пытались остановить дебошира, но безуспешно. Парочка просто решила покинуть место разборок. В то время злоумышленник нанес жертве удар в спину канцелярским ножом и ушел. Вернувшаяся парочка под путепровод нашла без признаков жизни женщину и сообщили об этом в полицию.

Следователи быстро нашли агрессора и привезли его в участок. На основе всех собранных доказательств ему было предъявлено обвинение в причинении сожительнице тяжкого вреда здоровью, повлекшего ее смерть. Мужчина вину полностью признал. Сейчас он находится под стражей.

Сейчас проходит комплекс действий, направленных на закрепление доказательств вины ревнивца и также установление личности погибшей.