В Озинском районе Саратовской области 19-летний парень забил насмерть гвоздодером 26-летнего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ноябре прошлого года компания из шести человек выпивала на летней кухне частного дома подсудимого. Между знакомыми в разгар веселья завязалась ссора из-за девушки которая переросла в драку. Юноша схватил металлический гвоздодер и ударил им обидчика по голове, рукам и ногам. В конфликт вмешались родители подсудимого: они вывели потерпевшего из двора, но до своего дома он так и не дошёл. От полученных травм мужчина упал через несколько метров от ворот, из которых вышел. Тело потерпевшего обнаружили утром.

Ревнивцу суд вынес приговор в виде лишения свободы на девять лет и шесть месяцев в колонии строгого режима.