Мужчине, который задушил из ревности рыболовной сетью свою девушку, вынесен приговор. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

6 октября прошлого года компания из двух девушек и двоих молодых людей отправились отдыхать к плотине на реке малый Узень вблизи села Еремеевка Ершовского района. Компания выпивала алкоголь, после чего один из участников веселья отправился спать, однако уснуть не смог и вернулся обратно, и застал картину: его друг и девушка флиртуют.

Ревнивец отвел свою спутницу в сторону и начал разговор, в ходе которого ударил её по улицу. От удара она упала на колени и мужчина, увидев рядом фрагмент рыболовной сети, задушил ею избранницу. Когда он понял, что девушка мертва — скинул её в реку.

После этого преступник уехал с места преступления и скрывался в другом районе Саратовской области. Тело потерпевшей обнаружили только в конце октября.

На предварительном следствии мужчина раскаялся и признался в содеянном. Суд вынес приговор в виде 10 лет лишения свободы в колонии строго режима.