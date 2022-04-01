Суд признал 36-летнего жителя Красноармейска виновным в убийстве своей бывшей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовкой области.

Так, 18 января прошлого года около 7:30 мужчина наведался к своей бывшей сожительнице, проживающей в квартире дома по 1-му Микрорайону совместно с их малолетним ребенком. Через некоторое время между ними возник конфликт из-за ревности мужчины. Не сдержав эмоций, он схватил нож и неоднократно ударил им женщину, а также избил руками и ногами. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

На шум борьбы отреагировали соседи и вызвали сотрудников полиции, которые застали злоумышленника на месте преступления.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти 33-летней женщины явилась резаная рана шеи.

Суд назначил подсудимому 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.