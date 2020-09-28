В отношении 40-летнего саратовца возбуждено уголовное дело за убийство. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, вечером 23 сентября мужчина поссорился со своей 36-летней сожительницей и вонзил ей нож в живот.

Гражданка упала на пол и через некоторое время перестала подавать призанки жизни.

Злоумышленник вызвал полицию и «скорую помощь», медики констатировали смерть его возлюбленной.

Причиной смерти стало проникающего колото-резаного ранения живота с повреждением печени.

Подозреваемого задержали, он признал вину и раскаялся в содеянном.

Гражданина взяли под стражу, расследование уголовного дела продолжается.