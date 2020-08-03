Житель Волгограда, забивший покровчанина молотком и образком от металлического шланга, отправится в колонию строгого режима почти на девять лет, об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Энгельсским следственным отделом собраны исчерпывающие доказательства для вынесения приговора 26-летнему жителю Волгоградской области, который виновен в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потрепевшего.

Установлено, что 26-летний волгоградец приехал в город Энгельс Саратовской области на заработки. Вечером 9 марта мужчина был со своей возлюбленной в гостях у приятеля на улице Комсомольская города Энгельс. Также в этой квартире был 41-летний местный житель, который начал оказывать возлюбленной волгоградца знаки внимания. Это не могло не возмутить 26-летнего мужчину, который в порыве ревности ударил соперника кулаками по лицу. Но этого ревнивцу показалось мало, после он схватил молоток и ударил потерпевшего по ребрам. Довершая начатое, мужчина снял с душа металлический шланг и продолжил добивать потерпевшего.

Вскоре от полученных травм потерпевший скончался. Волгоградец решил просто вынести тело погибшего на улицу и оставить у подъезда. В этот момент мимо проезжали сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника.

На предварительном следствии и в суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Волгоградца приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.