На железнодорожном вокзале Саратова состоялся рейд по соблюдению масочного режима. Мероприятие было организовано с целью профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, на объектах пассажирской инфраструктуры.

После осмотра территории вокзала представители Приволжской железной дороги и транспортной полиции провели профилактические беседы в залах ожидания.

Посетителям вокзального комплекса напомнили о важности применения средств индивидуальной защиты на объектах железнодорожного транспорта и других актуальных рекомендациях Роспотребнадзора. Тем гражданам, у которых отсутствовали средства индивидуальной защиты, железнодорожники раздали защитные маски.

Рейды по соблюдению масочного режима на объектах железнодорожной инфраструктуры проводятся на регулярной основе.