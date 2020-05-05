Самолет рейса Москва-Саратов совершил экстренную посадку в аэропорта «Шереметьево», сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

— После вылета в Саратов, по предварительным данным, у самолета отказал левый двигатель. Экипаж принял решение о возвращении. В 07:16 он совершил экстренную посадку в штатном режиме. Пострадавших нет, — сказал собеседник агентства.

Самолет пробыл в воздухе около получаса, какое-то время он кружил над аэропортом, вырабатывая топливо.

Сейчас технические специалисты устанавливают причины произошедшего.