Росавиация рекомендовала авиакомпаниям прекратить полеты на Персидским заливом и Ближним Востоком. Из-за этого может закрыться рейс из Саратова в Дубаи.

Из-за обострения ситуации в Иране, Ираке и Сирии Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям прекратить регулярные рейсы в этом направлении. Из Саратова в тот регион открыт рейс в Дубаи, выполняемый авиакомпанией Royal Flight. Он может быть приостановлен.

Пресс-служба аэропорта «Гагарин» эту ситуацию не комментирует, ссылаясь на то, что подобное решение принимает руководство авиакомпании.

В Royal Flight также отказались от устных комментариев, попросив направить письменный запрос.