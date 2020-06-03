Авиакомпании начали возобновлять рейсы из саратовского аэропорта «Гагарин» в Москву, сообщает пресс-служба аэропорта.

«Аэрофлот» с 1 июня скорректировала расписание, добавив один ежедневный вечерний рейс из Саратова в Москву в 20:20 к уже имеющемуся утреннему в 10:25. Вылететь из Москвы в Саратов на воздушных судах «Аэрофлота» можно соответственно в 6:35 и 16:40 по местному времени.

Со 2 июня авиакомпания «Победа» приступила к выполнению регулярных рейсов в Москву с частотой три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Саратова в 11:40. С 11 июня лоукостер планирует выполнять рейсы ежедневно, а с 26 июня добавляется еще одна частота вылетов из Саратова в 21:45.

Авиакомпания S7 Airlines с 1 июня продолжила выполнять ежедневный вечерний рейс из «Гагарина» в Москву. Вылет из Саратова в 18:35.

Таким образом, из аэропорта «Гагарин» в столицу России будет выполняться до 25 июня включительно до четырех рейсов в день, а начиная с 26 июня – ежедневно пять рейсов в день.