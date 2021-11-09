Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионах стала одним из главных факторов оценки рейтингов влияния губернаторов в октябре.

Данные об этом представлены в исследовании Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Как пояснили специалисты АПЭК, рейтинг эффективности руководителей регионов напрямую зависит от их умения управлять распространением эпидемии, сдерживать ее.

Судя по результатам исследования, хуже всего это получилось в октябре у губернатора Саратовской области Валерия Радаева, который вследствие этого упал с 28-го на 41-е место.

За Радаевым следует глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, сместившийся с 68-й на 73-ю строчку рейтинна АПЭК.

Напомним, в октябре ситуация с коронавирусом в Саратовской области серьёзно осложнилась из-за резкого роста ковидных больных и острой нехватки мест в больницах. До сих пор не сдан полностью в эксплуатацию новый инфекционный госпиталь.