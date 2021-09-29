Михаил Исаев ухудшил свои позиции в Национальном рейтинге мэров крупных городов России.

Такие данные обнародованы ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при правительстве РФ.

В первую тройку лидеров «Национального рейтинга мэров» по результатам работы в августе и сентябре вошли главы Москвы (Сергей Собянин), Тюмени (Руслан Кухарук) и Казани (Ильсур Метшин).

Хуже всех оказались градоначальники Элисты (Дмитрий Трапезников), Кызыла (Карим Сагаан-оол) и Орла (Юрий Парахин), замкнувшие рейтинг, включающий 88 позиций.

Михаил Исаев «упал» в рейтинге на две строки, став 70-м.

Эксперты отмечают, что на отрицательной динамике мэра Саратова сказались многочисленные коррупционные скандалы в администрации города. В первую очередь, — связанные с пределом городской земли.