Участие в открытии памятника Петру Первому в Саратове негативно отразилось на рейтинге Валерия Радаева.

За минувшую неделю губернатор Саратовской области серьёзно ухудшил свои позиции в федеральном рейтинге глав субъектов Федерации «Петербургская политика».

Напомним, исследование основано на высказываниях и поступках российских политиков.

На минувшей неделе Радаев принял участие в открытии в Саратове памятника первому российскому императору. После этого губернатор сместился с 17 места из 50 сразу на 33 место рейтинга из 40.