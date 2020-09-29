На территории Лысогорского района Саратовской области введено чрезвычайное положение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Напомним, вчера в районе произошел степной пожар. На месте работала группировка РСЧС , состоящая из 17 единиц техники, 96 человек личного состава. Возгорание было ликвидировано.

После тушения было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности района, где было принято решение о введении режима ЧС на территории района.

Сейчас ситуация взята под контроль. На месте вчерашнего пожара находится три пожарных расчета, чтобы не допустить повторного возникновения огня. К месту выдвинулась аэромобильная группировка для уточнения обстановки и принятия в случае необходимости экстренных мер.