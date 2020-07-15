В Питерском муниципальном районе введен режим ЧС из-за последствий вчерашнего урагана. Об этом сообщают в аккаунте администрации района в соцсети Instagram.

Отмечается, что пострадали крыши соцобъектов, кровли 32 многоквартирных домов. Больницу практически сразу подключили к резервным генераторам. На несколько часов села и город остались без воды, газа, электричества.

Такая же мера введена в Марксовском районе. Специалисты в авральном режиме возвращают местным жителям основные коммуникации, на помощь к ним приехали коллеги из Энгельса.

Напомним, стихия пришла в Балаково и другие левобережные районы региона, минуя серьезными последствиями областной центр.