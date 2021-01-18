В Саратовской области продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет до 1 февраля. Об этом гласит постановление за подписью председателя правительства региона Романа Бусаргина.

Оно подписано сегодня, 18 января.

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