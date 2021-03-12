В Саратовской области до 29 марта продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Кроме того, документ обязывает руководителей организаций, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование организации; введение, если возможно, посменной работы с нахождением на дистанционной работе контингентов из группы риска; соблюдение масочного режима всеми работниками.

Также в постановлении главы правительства Саратовской области сказано, что с 17 марта в пансионатах, домах отдыха, курортах на территории региона возобновляется бронирование мест, прием и размещение граждан.