Сегодня вышло новое постановление правительства Саратовской области о продлении ограничительных мероприятий до 15 марта. Документ опубликован на портале официальных документов.

Согласно тексту постановления, разрешена работа музеев и выставок, объектов розничной торговли, посещение гражданами культовых сооружений. Многофункциональные центры смогут принимать посетителей без предварительной записи. Все эти учреждения осуществляют свою деятельность при условии строгого соблюдения рекомендованных санитарно-эпидемиологических мер.

Режим самоизоляции для людей старше 65 продлен до 15 марта.