Сегодня в Саратовской государственной юридической академии в рамках заключительного дня VIII Международного открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль-2021» прошла творческая встреча известного российского режиссера кино и телевидения, сценариста Оксаны Карас со студентами СГЮА.

Почетный гость ответила на многочисленные вопросы будущих юристов: о своей учебе в РУДН и ВГИК, советском и российском кинематографе, сложностях в работе молодых кинорежиссеров, победах наших соотечественников на международных кинофестивалях. Большая часть дискуссии была посвящена известному фильму Оксаны Карас «Доктор Лиза», рассказывающему историю верного служения обществу и благотворительной деятельности доктора Елизаветы Глинки, который перед началом встречи был показан студентам и гостям академии.

Также для Оксаны Карас была проведена обзорная экскурсия по СГЮА, в рамках которой она познакомилась с инфраструктурой вуза: криминалистическим полигоном, физкультурно-оздоровительным комплексом, залом судебных заседаний, студенческим медиацентром SM Production и другими объектами.

— У вас роскошные условия, все очень грамотно организовано. И мне есть с чем сравнивать. Первое образование у меня юридическое: я окончила РУДН – также один из лучших вузов страны. Но даже по сравнению со столичными вузами, здесь, в СГЮА, все сделано настолько органично, специально для студентов. Замечательное учебное пространство, где хочется учиться, творить и придумывать что-нибудь оригинальное! Считаю, что даже те выпускники академии, которые не выберут профессиональный путь, связанный с юриспруденцией, все равно должны быть благодарны альма-матер за то, что вуз их раскрыл в самых разных направлениях!, – поделилась своими впечатлениями кинорежиссер.

Также сегодня на церемонии закрытия фестиваля «Киновертикаль-2021», прошедшей в театре кукол «Теремок», объявили победителей конкурсной программы. В этом году репортаж «Земля в иллюминаторе», подготовленный командой студенческого медиацентра СГЮА SM Production, одержал победу в номинации «Герой моей малой родины».