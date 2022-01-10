Режиссер-документалист родом из Саратова поделился впечатлениями об изменениях, которые произошли в городе за 10 лет.

Алексей Павлов уехал из Саратова 10 лет назад. За это время он множество стран, работал для National Geographic Россия в Бельгии, Грузии, Италии, Мальте, Таиланде.

-Я могу сравнить и увидеть разницу между Саратовом, каким я его покинул, и тем городом, в который я вернулся сейчас. Новые зеленые зоны, действительно преобразившиеся общественные пространства, пляж в центре города, —отметил он.

Режиссер отдельно отметил качество саратовских тротуаров, сравнив их с заграничными. Он сказал, что слышит много недовольства саратовцев.

-А вы пробовали везти чемодан по брусчатке в Лиссабоне? Или может думаете, что в Италии идеальные дороги без единой выбоины? Конечно, нет. Это вопрос отношения, — подчеркнул он.