Саратов ждет неординарное культурное событие.

Оскароносный российский режиссёр и актёр Никита Михалков везет саратовскому зрителю свой новый спектакль «12».

Показы состоятся 15 и 16 декабря в Саратовском государственном академическом театре драмы имени Слонова в рамках «Больших гастролей» центра театра и кино, которым руководит Михалков.

В спектакле занят как сам Михалков, так и народные артисты России Николай Бурляев и Сергей Степанченко, заслуженный артист России Николай Долинский и другие. Постановка уже покорила столичного зрителя и заслужила положительные рецензии критиков.

Спектакль «12», со слов его автора, — размышление о таких основополагающих, жизненно важных вещах как сострадание, свобода и помощь ближнему.

Продолжительность спектакля — 3 часа с антрактом. Билеты, стоимость которых составляет от 3 до 10 тысяч рублей, можно поиобрести и при помощи «Пушкинской карты». Но только 1 штуку при покупке одним лицом, — уточняется на сайте театра.

Вход зрителей на спектакль осуществляется исключительно по QR-кодам.

Фото: tetrall.ru