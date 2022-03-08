Резкое подорожание товаров для детей коснулось в первую очередь одноразовых подгузников и специализированного питания для малышей.

Жители Саратовской области жалуются на скачок цен перечисленных товаров в магазинах сети «Детский мир», а также в онлайн-магазинах «Яндекс-маркет» и «Озон».

Молочные смеси, со слов саратовских родителей, подорожали в среднем в 2 раза. То же самое касается и растворимых каш.

Если подгузники ранее стоили примерно 20 с небольшими рублей за штуку, то теперь — почти 40 рублей.

Хотя нужно отметить, что в других сетях, специализирующихся на бытовой химии, «памперсы» в цене почти не изменились.

Тем не менее многие родители приняли решение высаживать своих малышей на горшок раньше, чтобы существенно сэкономить на этих предметах гигиены.