Такие данные предоставил «Центр городских и региональных исследований» СГТУ имени Ю. А. Гагарина, который провел социологическое исследование в феврале. В опросе приняли участие жители Волжского района города Саратова на тему предстоящих выборов депутатов Государственной думы РФ

Лидером стал действующий депутат Государственной думы Николай Панков. Его поддерживают 36 процентов избирателей.

Респонденты отвечали на вопрос: «За кого вы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье?» предпочтения респондентов распределились следующим образом: «за» Панкова проголосовали бы 42%, «за» Бондаренко — 6%.

Жители Волжского района хорошо знают Николая Панкова по его делам, как считает депутат Саратовской городской Думы от Волжского района Александр Янклович.

— Николай Панков – один из самых популярных политиков нашего региона. Он обладает большим опытом, его хорошо знают жители области, особенно в тех районах, от которых он избирался. Там реализуются ряд знаковых проектов. Такие как новая школа и поликлиника в поселке Юбилейный, а также парк отдыха, который должен появиться в поселке. Конечно, люди доверяют тем политикам, которые занимаются делами, а не пустой болтовней. Поэтому результаты социологического исследования вполне закономерны, — отметил Герой России Янклович.