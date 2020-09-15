В Саратове с 15 сентября до 18:00 20 сентября для автомобилистов перекроют Рижскую улицу на участке от Блинова до 1-го Рижского проезда. Об этом сообщили в ПАО «Т Плюс».

Ограничения связаны с работами энергетиков.