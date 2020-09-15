Домой Рубрики Новости Саратова Рижскую улицу в Саратове перекроют для автомобилистов на шесть дней РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Рижскую улицу в Саратове перекроют для автомобилистов на шесть дней По Новости Саратова - 15.09.2020 66 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове с 15 сентября до 18:00 20 сентября для автомобилистов перекроют Рижскую улицу на участке от Блинова до 1-го Рижского проезда. Об этом сообщили в ПАО «Т Плюс». Ограничения связаны с работами энергетиков. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Три улицы в Саратове остались без воды Пристав из Саратова за 25 тыс рублей помог должнику незаконно получить недвижимость обратно Проектный офис Ассоциации СМО региона вовлекает студентов ПИУ РАНХиГС в управление в муниципалитетах ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Три улицы в Саратове остались без воды Новости Саратова - 15.09.2020 0 Сегодня, 15 сентября, несколько улиц в Ленинском районе Саратова остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». В зону ограничений попал проспект Строителей 60,... Пристав из Саратова за 25 тыс рублей помог должнику незаконно получить... 15.09.2020 Проектный офис Ассоциации СМО региона вовлекает студентов ПИУ РАНХиГС в управление... 15.09.2020 Трамваи четырех маршрутов встали в Саратове 15.09.2020 Две улицы в Саратове закрывают на сутки 15.09.2020