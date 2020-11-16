В школе №78 Саратова учителя как и раньше, объявляют сбор средств на нужды учреждения.

Один из родителей опубликовал в соцсетях скрин переписки, на котором отчетливо видно, как с помощью формулировки “по желанию” граждан мягко-настойчиво призывают перечислить несколько тысяч рублей.

Такие действия только и могут вызывать недоумение, тем более что в этом году по инициативе спикера ГД Вячеслава Володина все школы получили по полмиллиона рублей. Деньги как раз и выделялись для того, чтобы с населения ничего не просили.

Однако не всем учреждениям знакомо понятие меры.